Ливень, который наблюдали в столице в течение выходных, очистил воздух и поднял Киев в рейтинге IQ Air

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Znaj.ua.

Так, дожди, которые 17 октября прошли в Киеве, очистили воздух над столицей.

Согласно данным компании IQ Air, которая отслеживает качество воздуха в режиме реального времени, украинская столица поднялась в рейтинге на много ступенек вверх.

Так, стихия неожиданно переместила Киев в чистейшие города мира. Таким чистым столичный воздух давно не был - обычно город попадает в перечень самых грязных в мире. Впрочем, вчера Киев уступал по чистоте атмосферы лишь австралийскому Мельбурну.

Ближе к вечеру столица Украины уже переместилась со второй строчки рейтинга на шестую, однако и такой показатель является для Киева большим достижением.

Вместе с тем, следует отметить, что мощный ливень вызвал в Киеве катастрофические подтопления улиц, из-за чего на дорогах буквально плавали автомобили, а маршрутки и трамваи не могли нормально перевозить пассажиров. Киевляне активно жалуются на отсутствие эффективной ливневой канализации в городе.

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