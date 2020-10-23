В Києві встановлено новий антирекорд з кількості нових випадків зараження коронавірусом, зафіксованих протягом доби

Про це повідомляє Politeka з посиланням на трансляцію брифінгу мера столиці Віталія Кличка.

Так, станом на 23 жовтня в Києві оновився вчорашній антирекорд (631 осіб) з добового приросту хворих на COVID-19. За даними на п'ятницю, 23 жовтня, в столиці виявлено 635 нових випадків зараження.

Кличко розповів, що серед захворілих - 352 жінки (18-84 років), 247 чоловіків (18-86 років), 18 дівчаток (від 3 місяців до 14 років), 18 хлопчиків (від 10 місяців до 17 років). Також захворіли 30 медиків.

При цьому 64 людини за добу госпіталізували до столичних лікарень. Всі інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Також Кличко розповів, що за минулу добу у Києві одужали 185 осіб. Всього коронавірус подолали 11 489 жителів столиці.

Протягом доби 14 осіб у Києві померли від коронавірусу. Всього за час пандемії хвороба виявилася смертельною для 656 киян.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці зафіксовано вже 33 135.

Також Кличко розповів, що наразі у столичних лікарнях перебуває 1705 пацієнтів з коронавірусом.

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