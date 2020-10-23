В Киеве установлен новый антирекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в течение суток

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на трансляцию брифинга мэра столицы Виталия Кличко.

Так, по состоянию на 23 октября в Киеве обновился вчерашний антирекорд (631 человек) по суточному приросту больных COVID-19. По данным на пятницу, 23 октября, в столице выявлено 635 новых случаев заражения.

Кличко рассказал, что среди заболевших в течение суток - 352 женщины (возрастом от 18 до 84 лет), 247 мужчин (18-86 лет), 18 девочек (от 3 месяцев до 14 лет), 18 мальчиков (от 10 месяцев до 17 лет). Также заболели 30 медиков.

При этом, по словам Кличко, в Киеве 64 человека за сутки госпитализировали в больницы. Все остальные остаются на самоизоляции и лечатся дома под контролем врачей.

Также Кличко рассказал, что за сутки в Киеве выздоровели 185 человек. Всего от момента начала пандемии коронавирус преодолели уже 11 489 жителей столицы.

В течение суток 14 человек в Киеве умерли от коронавируса. Всего за время пандемии болезнь оказалась смертельной для 656 киевлян.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице зафиксировано уже 33 135.

Также Кличко рассказал, что сейчас в столичных больницах находится 1705 пациентов с коронавирусом.

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