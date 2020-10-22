Київ ризикує опинитись у "червоній зоні", якщо епідеміологічна ситуація в регіоні буде і надалі такою ж напруженою

Як повідомляє Politeka з посиланням на "РБК-Україна", про це сказав глава столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан.

Так, за його словами, Київ може потрапити в "червону зону", якщо поточна ситуація із заповненістю ліжок в лікарнях першої хвилі буде зберігатися довше п'яти днів.

За його словами, зараз в українській столиці дуже напружена ситуація із заповненою лікарень. Втім, він наголосив, що поки що ліжок ще вистачає.

"Заповнення коливається від 70% до 75%. Якщо такий показник буде тривати довше п'яти днів, то Київ може повністю перейти в "червону зону". Але сьогодні це ще під контролем і ліжко-фонд забезпечується", - запевнив Рубан.

Також чиновник нагадав, що про сьогоднішні цифри близько семи тисяч хворих він озвучив ще в серпні, і ситуація, що склалася в столиці, розвивається прогнозовано.

Раніше повідомлялось, що у Києві зафіксовано новий антирекорд від початку пандемії: 631 новий випадок зараження за добу. Враховуючи цей показник, з початку епідемії в Києві вже захворіло 32,5 тис. людей. Лише за минулу добу померли 15 киян, а загалом за сім місяців пандемії від вірусу в Києві померли 642 людини.

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