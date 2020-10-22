Киев рискует оказаться в "красной зоне", если эпидемиологическая ситуация в регионе будет и в дальнейшем такой же напряженной

Как сообщает Politeka со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сказал глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

Так, по его словам, Киев может попасть в "красную зону", если текущая ситуация с заполненностью коек в больницах первой волны будет сохраняться дольше пяти дней.

По его словам, сейчас в украинской столице очень напряженная ситуация с заполненной больниц. Впрочем, он подчеркнул, что пока что кроватей еще хватает.

"Заполнение колеблется от 70% до 75%. Если такой показатель будет длиться дольше пяти дней, то Киев может полностью перейти в "красную зону". Но сегодня это еще под контролем и койко-фонд обеспечивается", - заверил Рубан.

Также чиновник напомнил, что о сегодняшние цифры около семи тысяч больных он озвучивал еще в августе, и ситуация, сложившаяся в столице, развивается прогнозируемо.

Ранее сообщалось, что в Киеве зафиксирован новый антирекорд от начала пандемии: 631 новый случай заражения за сутки. Учитывая этот показатель, с начала эпидемии в Киеве уже заболело 32,5 тыс. людей. Только за минувшие сутки умерли 15 киевлян, а всего за семь месяцев пандемии от вируса в Киеве умерли 642 человека.

Напомним, МОЗ предупредил украинцев о новых "красных" зонах.

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