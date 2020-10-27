Киян попереджають про можливі зміни в роботі метро ввечері у вівторок
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу київського метрополітену.
Так, у столичному метрополітені ввечері 27 жовтня можуть обмежити вхід на станції "Олімпійська", "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого" у зв'язку з футбольним матчем між "Шахтарем" та "Інтером".
"Сьогодні, 27.10, на НСК "Олімпійський" - матч між "Шахтар"-"Інтер". Перед початком гри (о 19.55) можливе обмеження (закриття) "Олімпійської" на вхід. Після гри можливе обмеження на вхід станцій "Олімпійська", "Палац спорту", "Площа Льва Толстого". Перепрошуємо за можливі незручності", - йдеться в повідомленні.
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Раніше повідомлялось, що з понеділка, 26 жовтня, Київ знову опинився в "помаранчевій зоні" карантину, тому у столиці діє низка обмежень.
У столиці продовжать діяти звичні для помаранчевої зони карантину обмеження, а саме: забороняється робота хостелів і туристичних баз, крім готелів; забороняється діяльність розважальних закладів та ресторанів з 22.00 до 07.00; забороняються планові госпіталізації в лікарні; забороняється робота спортзалів, фітнес-залів і установ культури; впроваджуються обмеження для масових заходів.
Нагадаємо, Київ потрапив у нову зону карантину: які обмеження діють у столиці.
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