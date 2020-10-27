Киевлян предупреждают о возможных изменениях в работе метро вечером во вторник

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Киевского метрополитена.

Так, в столичном метрополитене вечером 27 октября могут ограничить вход на станции "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" в связи с футбольным матчем между "Шахтером" и "Интером".

"Сегодня, 27.10, на НСК "Олимпийский" - матч между "Шахтер"-"Интер". Перед началом игры (в 19.55) возможно ограничение (закрытие) "Олимпийской" на вход. После игры возможно ограничение на вход станций "Олимпийская", "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого". Извиняемся за возможные неудобства", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с понедельника, 26 октября, Киев снова оказался в "оранжевой зоне" карантина, поэтому в столице действует ряд ограничений.

В столице продолжат действовать привычные для оранжевой зоны карантина ограничения, а именно: запрещается работа хостелов и туристических баз, кроме гостиниц; запрещается деятельность развлекательных заведений и ресторанов с 22.00 до 07.00; запрещаются плановые госпитализации в больницу; запрещается работа спортзалов, фитнес-залов и учреждений культуры; вводятся ограничения для массовых мероприятий.

Напомним, Киев попал в новую зону карантина: какие ограничения действуют в столице.

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