У столичних лікарнях зайнято майже 62% 61,9% ліжкомісць

З понеділка, 26 жовтня, Київ знову опинився в "помаранчевій зоні" карантину, тому у столиці діє низка обмежень

Про це повідомляє Politeka з посиланням на офіційний сайт Міністерства охорони здоров'я.

Так, в Україні поновили карантинні зони, і тепер Київ розділяє "помаранчеву зону" разом з наступними обласними центрами:

Вінниця,

Луцьк,

Дніпро,

Житомир,

Ужгород,

Запоріжжя,

Львів,

Одеса,

Херсон,

Черкаси.

Також в переліку опинились кілька десятків менших міст і районів.

Відомо, що наразі у столиці вже зайняті 61,9% ліжкомісць у лікарнях.

Крім того, в місті в останні дні значно збільшився добовий приріст інфікованих. Щонайменше два дні поспіль фіксується понад 600 нових випадків зараження за добу.

У столиці продовжать діяти звичні для помаранчевої зони карантину обмеження, а саме:

забороняється робота хостелів і туристичних баз, крім готелів;

забороняється діяльність розважальних закладів та ресторанів з 22.00 до 07.00;

забороняються планові госпіталізації в лікарні: крім допомоги породіллям і вагітним, екстрених випадків, онкологічної та паліативної допомоги;

забороняється робота спортзалів, фітнес-залів і установ культури;

впроваджуються обмеження для масових заходів: не більше ніж 20 осіб при дотриманні дистанції в 1,5 метра і при дотриманні маскового режиму.

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