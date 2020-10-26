С понедельника, 26 октября, Киев снова оказался в "оранжевой зоне" карантина, поэтому в столице действует ряд ограничений
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на официальный сайт Министерства здравоохранения.
Так, в Украине возобновили карантинные зоны, и теперь Киев разделяет "оранжевую зону" вместе со следующими областными центрами:
- Винница,
- Луцк,
- Днепр,
- Житомир,
- Ужгород,
- Запорожье,
- Львов,
- Одесса,
- Херсон,
- Черкассы.
Также в перечне оказались несколько десятков меньших городов и районов.
Известно, что сейчас в столице уже заняты 61,9% койкомест в больницах.
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Кроме того, в городе в последние дни значительно увеличился суточный прирост инфицированных. По меньшей мере два дня подряд фиксируется более 600 новых случаев заражения в сутки.
В столице продолжат действовать привычные для оранжевой зоны карантина ограничения, а именно:
- запрещается работа хостелов и туристических баз, кроме гостиниц;
- запрещается деятельность развлекательных заведений и ресторанов с 22.00 до 07.00;
- запрещаются плановые госпитализации в больнице: кроме помощи роженицам и беременным, экстренных случаев, онкологической и паллиативной помощи;
- запрещается работа спортзалов, фитнес-залов и учреждений культуры;
- вводятся ограничения для массовых мероприятий: не более 20 человек при соблюдении дистанции в 1,5 метра и при соблюдении масочного режима.
Напомним, МОЗ предупредил украинцев о новых "красных" зонах.
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