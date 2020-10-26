В столичных больницах занято почти 62% 61,9% койкомест

С понедельника, 26 октября, Киев снова оказался в "оранжевой зоне" карантина, поэтому в столице действует ряд ограничений

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на официальный сайт Министерства здравоохранения.

Так, в Украине возобновили карантинные зоны, и теперь Киев разделяет "оранжевую зону" вместе со следующими областными центрами:

Винница,

Луцк,

Днепр,

Житомир,

Ужгород,

Запорожье,

Львов,

Одесса,

Херсон,

Черкассы.

Также в перечне оказались несколько десятков меньших городов и районов.

Известно, что сейчас в столице уже заняты 61,9% койкомест в больницах.

Кроме того, в городе в последние дни значительно увеличился суточный прирост инфицированных. По меньшей мере два дня подряд фиксируется более 600 новых случаев заражения в сутки.

В столице продолжат действовать привычные для оранжевой зоны карантина ограничения, а именно:

запрещается работа хостелов и туристических баз, кроме гостиниц;

запрещается деятельность развлекательных заведений и ресторанов с 22.00 до 07.00;

запрещаются плановые госпитализации в больнице: кроме помощи роженицам и беременным, экстренных случаев, онкологической и паллиативной помощи;

запрещается работа спортзалов, фитнес-залов и учреждений культуры;

вводятся ограничения для массовых мероприятий: не более 20 человек при соблюдении дистанции в 1,5 метра и при соблюдении масочного режима.

Напомним, МОЗ предупредил украинцев о новых "красных" зонах.

Как сообщала Politeka, в Раде хотят резко изменить систему штрафов, что будет с деньгами украинцев.

Также Politeka писала, что украинцев предупредили о жестких штрафах за авто, как не попасть на деньги.