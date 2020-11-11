В Києві комунальники зробили розмітку "в обхід" калюжі

Як передає Politeka.net, фото "шедевра" опублікували кияни в соціальних мережах.

Диво-розмітку нанесли на пішохідному переході в Дніпровському районі столиці, на вулиці Курнатовського. Там посеред проїжджої частини після дощу утворилася величезна калюжа.

Дорожні служби вирішили не чекати поки калюжа висохне, тому вони намалювали лінії переходу навколо «водойми».

У "Київавтодорі" пообіцяли виправити розмітку, як тільки погода дозволить - коли висохне калюжа.

Крім того ми писали, що в Києві невідомий намагався пограбувати кафе, проте йому це не вдалося через те, що всередині ночував власник закладу.

Так, в столиці біля ринку "Юність" невідомий рано вранці пробрався в заклад харчування, але побачив всередині його власника, тому швидко зник з місця.

"Увага! Розшук! Сьогодні о 05: 10 спробували пограбувати кав'ярню. Врятувало лише те, що власник спав всередині. Злом стався буквально за пару секунд. Кав'ярня знаходиться біля ринку "Юність" на Лісовому. Ніхто не знає випадково цього недорозвиненого?"- йдеться в повідомленні.

Нагадавши, карантин по-новому з 9 листопада: у Кабміні оголосили про важливі зміни і де зупиниться транспорт.

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