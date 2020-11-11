В Києві комунальники зробили розмітку "в обхід" калюжі
Як передає Politeka.net, фото "шедевра" опублікували кияни в соціальних мережах.
Диво-розмітку нанесли на пішохідному переході в Дніпровському районі столиці, на вулиці Курнатовського. Там посеред проїжджої частини після дощу утворилася величезна калюжа.
Дорожні служби вирішили не чекати поки калюжа висохне, тому вони намалювали лінії переходу навколо «водойми».
Вагітна Меган Маркл готує втечу після скандалу з принцом Гаррі: що стало останньою краплею
Наталія Могилевська розповніла і стала копією Потапа, свіже відео: "Все зіпсувала"
"Досить рятувати Мейхер!": новий скандал сколихнув "Танці з зірками", Яма і Чапкіс вирішили потріпати нерви
У мережі показали Тіну Кароль без перуки, секрет зірки розкритий: "Постійно одягає..."
У "Київавтодорі" пообіцяли виправити розмітку, як тільки погода дозволить - коли висохне калюжа.
Крім того ми писали, що в Києві невідомий намагався пограбувати кафе, проте йому це не вдалося через те, що всередині ночував власник закладу.
Так, в столиці біля ринку "Юність" невідомий рано вранці пробрався в заклад харчування, але побачив всередині його власника, тому швидко зник з місця.
"Увага! Розшук! Сьогодні о 05: 10 спробували пограбувати кав'ярню. Врятувало лише те, що власник спав всередині. Злом стався буквально за пару секунд. Кав'ярня знаходиться біля ринку "Юність" на Лісовому. Ніхто не знає випадково цього недорозвиненого?"- йдеться в повідомленні.
Нагадавши, карантин по-новому з 9 листопада: у Кабміні оголосили про важливі зміни і де зупиниться транспорт.
Раніше Politeka писала, що карантин за новими правилами, в МОЗ готуються ввести суворі обмеження: для осіб старше 60 років...".
Також Politeka повідомляла, що карантин вихідного дня вводять в Україні, що буде з транспортом і магазинами.