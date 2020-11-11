В Киеве коммунальщики сделали разметку «в обход» лужи
Как передает Politeka.net, фото "шедевра" опубликовали киевляне в социальных сетях.
Чудо-разметку нанесли на пешеходном переходе в Днепровском районе столицы, на улице Курнатовского. Там посреди проезжей части после дождя образовалась огромная лужа.
Дорожные службы решили не ждать пока лужа высохнет, поэтому они нарисовали линии перехода вокруг «водоема».
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В «Киевавтодоре» пообещали исправить разметку, как только погода позволит - когда высохнет лужа.
Кроме того мы писали, что в Киеве неизвестный пытался ограбить кафе, однако ему это не удалось из-за того, что внутри ночевал владелец заведения.
Так, в столице возле рынка "Юность" неизвестный рано утром пробрался в заведение питания, но увидел внутри его владельца, поэтому быстро скрылся с места.
"Внимание! Розыск! Сегодня в 05:10 попытались ограбить кофейню. Спасло лишь то, что владелец спал внутри. Взлом произошел буквально за пару секунд. Кофейня находится возле рынка "Юность" на Лесном. Никто не знает случайно этого недоразвитого?"- говорится в сообщении.
Напомним, карантин по-новому с 9 ноября: в Кабмине объявили о важных изменениях и где остановится транспорт.
Ранее Politeka писала, что карантин по новым правилам, в Минздраве готовятся ввести строгие ограничения: для лиц старше 60 лет...".
Также Politeka сообщала, что карантин выходного дня вводят в Украине, что будет с транспортом и магазинами.