Известный украинский кондитер Олеся Соломина объявила о вступлении в однополый брак на территории Украины

Об этом Олеся написала на своей странице в Инстаграм.

"Брак - это о базовом ощущении безопасности и защищенности. В Украине ЛГБТ-люди не могут вступать в брак, а значит - не имеют всех этих точек безопасности. Это не правильно, точка. Я с детства влюблялась в людей безотносительно того, половые органы их расположены внутри или снаружи», - написала Соломина.

Также она сообщила, что впервые в Украине подписала партнерский договор со своей девушкой.

"Первый партнерский договор, действующий по законам Украины подписан мной и человеком, с которым я хочу стареть. Мы буквально сделали еще один шаг в будущее. В сторону мира, где люди имеют равные права, независимо от различий», - отметила Олеся Соломина.

Ранее сообщалось, что под Кабмином украинские рестораторы, предприниматели и медики провели акцию протеста против "карантина выходного дня".

Украинская ресторанная ассоциация и региональные ресторанные объединения вышли к Кабмину и под здания ОГА Украины, требуя ослабить давление на отрасль через карантинные ограничения, введенные в связи с распространением COVID-19. В частности, люди требуют не вводить карантин выходного дня. Также под Кабмином митинговали медики - они требовали увеличить бюджет на медицину и в качестве реквизита принесли кости. Полиция такой перформанс не оценила и не дала митингующим пройти к зданию Кабмина.

Напомним, карантин по-новому с 9 ноября: в Кабмине объявили о важных изменениях и где остановится транспорт.

Ранее Politeka писала, что карантин по новым правилам, в Минздраве готовятся ввести строгие ограничения: для лиц старше 60 лет...".

Также Politeka сообщала, что карантин выходного дня вводят в Украине, что будет с транспортом и магазинами.