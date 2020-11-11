Влада Києва запропонувала добудовувати на хрущовках нові поверхи

Про це передає Strou.net, посилаючись на інформацію, отриману від КМДА.

За словами начальника "Київгенплану" С. Броневицького, розглядається два варіанти реконструкції застарілого житлового фонду, і один з них – не зносити хрущовки, а відремонтувати і добудувати пару поверхів зверху.

Це буде можливо в тому випадку, якщо спеціальна комісія визнає технічний стан будівлі задовільним.

Цей варіант економічно найбільш привабливий, так як у випадку зі знесенням хрущовок доведеться витратити чимало грошей з міськбюджету для переселення жителів аварійного будови.

На місці знесених хрущовок також повинні бути побудовані житлові будинки з більшою площею і поверховістю.

Крім того ми писали, що в Києві невідомий намагався пограбувати кафе, проте йому це не вдалося через те, що всередині ночував власник закладу.

Так, в столиці біля ринку "Юність" невідомий рано вранці пробрався в заклад харчування, але побачив всередині його власника, тому швидко зник з місця.

"Увага! Розшук! Сьогодні о 05: 10 спробували пограбувати кав'ярню. Врятувало лише те, що власник спав всередині. Злом стався буквально за пару секунд. Кав'ярня знаходиться біля ринку "Юність" на Лісовому. Ніхто не знає випадково цього недорозвиненого?"- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, карантин по-новому з 9 листопада: у Кабміні оголосили про важливі зміни і де зупиниться транспорт.

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