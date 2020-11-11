Власти Киева предложили достраивать на хрущевках новые этажи

Об этом передает Strou.net , ссылаясь на информацию, полученную от КГГА.

По словам начальника «Киевгенплана» С. Броневицкого, рассматривается два варианта реконструкции устаревшего жилого фонда, и один из них – не сносить хрущевки, а отремонтировать и достроить пару этажей сверху.

Это будет возможно в том случае, если специальная комиссия признает техническое состояние здания удовлетворительным.

Этот вариант экономически наиболее привлекателен, так как в случае со сносом хрущевок придется потратить немало денег из горбюджета для переселения жителей аварийного строения.

На месте снесенных хрущевок также должны быть построены жилые дома с большей площадью и этажностью.

Кроме того мы писали, что в Киеве неизвестный пытался ограбить кафе, однако ему это не удалось из-за того, что внутри ночевал владелец заведения.

Так, в столице возле рынка "Юность" неизвестный рано утром пробрался в заведение питания, но увидел внутри его владельца, поэтому быстро скрылся с места.

"Внимание! Розыск! Сегодня в 05:10 попытались ограбить кофейню. Спасло лишь то, что владелец спал внутри. Взлом произошел буквально за пару секунд. Кофейня находится возле рынка "Юность" на Лесном. Никто не знает случайно этого недоразвитого?"- говорится в сообщении.

Напомним, карантин по-новому с 9 ноября: в Кабмине объявили о важных изменениях и где остановится транспорт.

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