Киянка вирішила перебігти вісім смуг дорожнього руху
Про це повідомив у Facebook "Київ Оперативний".
Літня жінка вирішила перебігти відразу вісім смуг на проспекті Перемоги: 4 смуги вона змогла перебігти, а ось далі їй довелося затриматися, щоб автомобілів стало менше і з'явилася можливість перебігти дорогу.
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Крім того ми писали, що в Києві невідомий намагався пограбувати кафе, проте йому це не вдалося через те, що всередині ночував власник закладу.
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Так, в столиці біля ринку "Юність" невідомий рано вранці пробрався в заклад харчування, але побачив всередині його власника, тому швидко зник з місця.
"Увага! Розшук! Сьогодні о 05: 10 спробували пограбувати кав'ярню. Врятувало лише те, що власник спав всередині. Злом стався буквально за пару секунд. Кав'ярня знаходиться біля ринку "Юність" на Лісовому. Ніхто не знає випадково цього недорозвиненого?"- йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, карантин по-новому з 9 листопада: у Кабміні оголосили про важливі зміни і де зупиниться транспорт.
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