Киевлянка решила перебежать восемь полос дорожного движения

Об этом сообщил в Facebook "Киев Оперативный".

Пожилая женщина решила перебежать сразу восемь полос на проспекте Победы: 4 полосы она смогла перебежать, а вот дальше ей пришлось задержаться, чтобы автомобилей стало меньше и появилась возможность перебежать дорогу.

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Кроме того мы писали, что в Киеве неизвестный пытался ограбить кафе, однако ему это не удалось из-за того, что внутри ночевал владелец заведения.

Так, в столице возле рынка "Юность" неизвестный рано утром пробрался в заведение питания, но увидел внутри его владельца, поэтому быстро скрылся с места.

"Внимание! Розыск! Сегодня в 05:10 попытались ограбить кофейню. Спасло лишь то, что владелец спал внутри. Взлом произошел буквально за пару секунд. Кофейня находится возле рынка "Юность" на Лесном. Никто не знает случайно этого недоразвитого?"- говорится в сообщении.

Напомним, карантин по-новому с 9 ноября: в Кабмине объявили о важных изменениях и где остановится транспорт.

Ранее Politeka писала, что карантин по новым правилам, в Минздраве готовятся ввести строгие ограничения: для лиц старше 60 лет...".

Также Politeka сообщала, что карантин выходного дня вводят в Украине, что будет с транспортом и магазинами.