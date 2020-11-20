До кінця 2020 року китайський вірус може забрати життя 33 тисяч громадян

Такі висновки зробили аналітики Київської школи економіки, представивши "Аналіз поточної ситуації та моделювання сценаріїв поширення захворювання COVID-19", передає Politeka.net.

За словами старшого дослідника департаменту економіко-політичних досліджень Київської школи економіки, Ккерівника ключових проектів Юрія Ганіченка, в Україні, яка знаходиться на останньому місці за охопленням тестуванням в Європі, можливі три сценарії дії карантину вихідного дня.

Найоптимістичніший – зелений сценарій, який дослідники вважають малоймовірним в нинішніх умовах. При ньому прогнозується 17 тисяч смертей до кінця року при введенні негайного локдауну по всій Україні.

Жовтий сценарій з кількістю 26 тисяч померлих від вірусу, можливий за умови, що карантин вихідного дня спрацює.

Якщо ж існуючий карантин не дасть результату, на Україну чекає чорний сценарій з 33 тисячами смертей від китайської зарази.

При цьому дослідники прогнозують максимальне навантаження на лікарні в грудні цього року.

На сьогоднішній день Україна ніяк не контролює поширення вірусу, зазначає керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Павло Ковтонюк.

"Щоб взяти під контроль поширення COVID - 19 при 11 000 нових випадків на добу слід проводити 220 000 ПЛР-тестів щодня. Нинішній рівень тестування – в середньому 40 000 ПЛР-тестів на добу – достатній для контролю ситуації при 2000 нових випадків на день", – зазначив він.

Відносний контроль тестуванням спостерігається тільки в Києві, Вінницькій та Кіровоградській областях. У Сумській, Полтавській та Житомирській областях ситуація дуже критична. Там майже кожен другий тест позитивний.

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