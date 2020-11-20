Украинские предприниматели выступили за отмену карантина выходного дня в стране
Как передает Politeka.net, в необычной акции приняли участие львовские рестораторы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Протестующие потребовали отменить ограничения по выходных, поскольку это "убивает бизнес", а сотрудников оставит без работы. По их словам, лучшим решением властей было бы введение полного локдауна, а своеобразно изюминкой протестующих украинцев стало то, что мужчины предстали на кадре без штанов.
"Вы уже оставили нас без штанов, но мы не дадим это сделать с тысячами наших людей", - заявил один из участников акции.
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Стоит отметить, в Украине действует так называемый карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника запрещено принимать посетителей заведениям общественного питания, салонам красоты и спортзалах.
Ранее политолог Михаил Чаплыга озвучил мнение, что введение карантина выходного дня или полного локдауна является приговором для страны.
По его словам, уже для этого момент уже упущен.
"Сейчас введение локдауна - это смерть", - пояснил эксперт.
Напомним, напуганная вирусом женщина шагнула в окно больницы.
Как сообщала Politeka, украинка так и не дождалась помощи, трагедия произошла на пороге больницы.
Также Politeka писала, что количество больной вирусом молодежи резко выросло, обнаружен опасный синдром.