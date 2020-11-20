До конца 2020 года китайский вирус может унести жизни 33 тысяч граждан

Такие выводы сделали аналитики Киевской школы экономики, представив «Анализ текущей ситуации и моделирование сценариев распространения заболевания COVID-19», передает Politeka.net.

По словам старшего исследователя департамента экономико-политических исследований Киевской школы экономики, руководителя ключевых проектов Юрия Ганиченко, в Украине, которая находится на последнем месте по охвату тестированием в Европе, возможны три сценария действия карантина выходного дня.

Самый оптимистичный – зеленый сценарий, который исследователи считают маловероятным в нынешних условиях. При нем прогнозируется 17 тысяч смертей до конца года при введении немедленного локдауна по всей Украине.

Желтый сценарий с количеством 26 тысяч умерших от вируса, возможен при условии, что карантин выходного дня сработает.

Если же существующий карантин не даст результата, Украину ждет черный сценарий с 33 тысячами смертей от китайской заразы.

При этом исследователи прогнозируют максимальную нагрузку на больницы в декабре этого года.

На сегодняшний день Украина никак не контролирует распространение вируса, отмечает руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Павел Ковтонюк.

«Чтобы взять под контроль распространение COVID-19 при 11 000 новых случаев в сутки следует проводить 220 000 ПЦР-тестов ежедневно. Нынешний уровень тестирования – в среднем 40 000 ПЦР-тестов в сутки – достаточный для контроля ситуации при 2000 новых случаев в день», – отметил он.

Относительный контроль тестированием наблюдается только в Киеве, Винницкой и Кировоградской областях. В Сумской, Полтавской и Житомирской областях ситуация очень критическая. Там почти каждый второй тест положительный.

Напомним, Атаманюк рассказал, когда собираются ввести полный локдаун в Украине.

Как сообщала Politeka, карантин усилят по-максимуму, попасть в кафе и ТРЦ будет невозможно: "Без сканирования...".

Также Politeka писала о штрафах на карантине по-новому, Шмыгаль анонсировал пять решений: "В ближайшее время...".