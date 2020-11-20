До конца 2020 года китайский вирус может унести жизни 33 тысяч граждан
Такие выводы сделали аналитики Киевской школы экономики, представив «Анализ текущей ситуации и моделирование сценариев распространения заболевания COVID-19», передает Politeka.net.
По словам старшего исследователя департамента экономико-политических исследований Киевской школы экономики, руководителя ключевых проектов Юрия Ганиченко, в Украине, которая находится на последнем месте по охвату тестированием в Европе, возможны три сценария действия карантина выходного дня.
Самый оптимистичный – зеленый сценарий, который исследователи считают маловероятным в нынешних условиях. При нем прогнозируется 17 тысяч смертей до конца года при введении немедленного локдауна по всей Украине.
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Желтый сценарий с количеством 26 тысяч умерших от вируса, возможен при условии, что карантин выходного дня сработает.
Если же существующий карантин не даст результата, Украину ждет черный сценарий с 33 тысячами смертей от китайской заразы.
При этом исследователи прогнозируют максимальную нагрузку на больницы в декабре этого года.
На сегодняшний день Украина никак не контролирует распространение вируса, отмечает руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Павел Ковтонюк.
«Чтобы взять под контроль распространение COVID-19 при 11 000 новых случаев в сутки следует проводить 220 000 ПЦР-тестов ежедневно. Нынешний уровень тестирования – в среднем 40 000 ПЦР-тестов в сутки – достаточный для контроля ситуации при 2000 новых случаев в день», – отметил он.
Относительный контроль тестированием наблюдается только в Киеве, Винницкой и Кировоградской областях. В Сумской, Полтавской и Житомирской областях ситуация очень критическая. Там почти каждый второй тест положительный.
Напомним, Атаманюк рассказал, когда собираются ввести полный локдаун в Украине.
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