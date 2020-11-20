В Україні одностатева пара знайшла спосіб узаконити свої стосунки незважаючи на те, що офіційно такі шлюби заборонені

Здійснити мрію бути разом і при цьому мати майже всі ті ж права, що і подружжя, дівчатам допоміг юрист, передає "ТСН".

Олеся та Ада показали журналістам засвідчений нотаріусом документ на п'яти сторінках.

У договорі по пунктах описано все, на що партнери дають право один одному на випадок хвороби, арешту, смерті і суду.

Пара підписала документ, щоб мати спільне майно і відкрити дорогу в реанімацію або СІЗО, якщо когось із них спіткає біда. Правда, обидві розуміють, що все буде залежати від конкретного лікаря або чиновника.

"Якщо дивитися на українське законодавство в цілому, то наш договір працює не гірше, ніж інші закони в Україн", – зазначила одна з дівчат.

За словами юриста, в Україні є принцип свободи договору. Тобто люди можуть домовитися про все, що прямо не заборонено.

У Мін'юсті про договір між киянками чули, але визнавати його нарівні зі шлюбним відмовляються, мотивуючи, що в Україні шлюби реєструються тільки між різностатевими партнерами.

А ось Ніна й Олена одружилися по-справжньому. Для цього їм довелося поїхати до Португалії. Пишне весілля в Україні вони таки відсвяткували, але без чиновників. Європейський документ життя їм не полегшує, а лише нагадує, що в нашій країні права залежать від орієнтації.

Історією дівчат на своїй сторінці у Фейсбуці поділився користувач Артур Богоявленський, зазначивши, що мріє зі своїм чоловіком повінчатися у православній церкві.

"Я передбачав ще кілька років тому, що майбутнє України - одностатеві шлюби. І я вірю, що у нас їх легалізують. Всі люди рівні. І я маю право також піти в ЗАГС, і розписатися зі своїм чоловіком, щоб ми стали юридично законною сім'єю", – написав він.

Нагадаємо, відома киянка оголосила про вступ в одностатевий шлюб.

Як писала Politeka, режим Путіна змусив одностатеву пару тікати з Росії.

Також Politeka писала, що Бузову заклювали в Росії після визнання про ЛГБТ.