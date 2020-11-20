В Украине однополая пара нашла способ узаконить свои отношения несмотря на то, что официально такие браки запрещены

Осуществить мечту быть вместе и при этом иметь почти все те же права, что и супруги, девушкам помог юрист, передает «ТСН».

Алеся и Ада показали журналистам засвидетельствованный нотариусом документ на пяти страницах.

В договоре по пунктам описано все, на что партнеры дают право друг другу на случай болезни, ареста, смерти и суда.

Пара подписала документ, чтобы иметь общее имущество и открыть дорогу в реанимацию или СИЗО, если кого-то из них постигнет беда. Правда, обе понимают, что все будет зависеть от конкретного врача или чиновника.

«Если смотреть на украинское законодательство в целом, то наш договор работает не хуже, чем остальные законы в Украине», – отметила одна из девушек.

По словам юриста, в Украине есть принцип свободы договора. То есть люди могут договориться обо всем, что прямо не запрещено.

В Минюсте о договоре между киевлянками слышали, но признавать его наравне с брачным отказываются, мотивируя, что в Украине браки регистрируются только между разнополыми партнерами.

А вот Нина и Алена поженились по-настоящему. Для этого им пришлось поехать в Португалию. Пышную свадьбу в Украине они таки отпраздновали, но без чиновников. Европейский документ жизнь им не облегчает, а лишь напоминает, что в нашей стране права зависят от ориентации.

Историей девушек на своей странице в Фейсбуке поделился пользователь Артур Богоявленский, отметив, что мечтает со своим мужем повенчаться в православной церкви.

«Я предсказывал еще несколько лет назад, что будущее Украины - однополые браки. И я верю, что у нас их легализуют. Все люди равны. И я имею право также пойти в ЗАГС, и расписаться со своим мужем, чтобы мы стали юридически законной семьей», – написал он.

Напомним, известная киевлянка объявила о вступлении в однополый брак.

Как писала Politeka, режим Путина вынудил однополую пару бежать из России.

Также Politeka писала, что Бузову заклевали в России после признания об ЛГБТ.