Шансів врятуватися в такому зіткненні не було ні в кого

Жахлива ДТП під Житомиром 17 листопада забрала життя трьох українців: 18-річного жителя Львівщини та двох людей з Новоград-Волинського

Причому двоє останніх були пасажирами хлопця, знайшовши авто через сервіс Bla-bla-car. Одним із загиблих виявився Тимур Жеребчук, який до свого 32-річчя не дожив всього два дні, залишивши вдовою дружину і сиротою дочку, передає OBOZREVATEL.

За інформацією ЗМІ, трагедія сталася на трасі Київ-Чоп біля села Світин. Skoda під керуванням 18-річного водія врізалася в фуру, через що її розвернуло поперек дороги, а іномарка перетворилася на купу металу.

У поліції є кілька версій ДТП. За однією з них, водій міг заснути за кермом, друга – погані погодні умови. Напередодні ДТП в районі мрячив дощ, а потім вдарив невеликий мороз, зробивши дорогу небезпечною.

Тимур Жеребчук, який загинув у цій ДТП, був похований у свій день народження, 19 листопада. У нього залишилися дружина Марина і дочка Таїсія.

За словами родичів, чоловік їхав на роботу до Києва з Новоград-Волинського, де провідував рідних.

Сестри Тимура розповіли, що він приїхав на машині, але залишив її вдома:

"У нас зараз у вихідні не працюють будівельні магазини, тому він замовив матеріал для робіт у Києві, їх доставили, і у вівторок він вже планував приступити до робіт. Тимур був будівельником. Він здзвонився з водієм і домовився виїхати рано вранці. Дружина Марина зібрала йому продуктів на тиждень. Вони поснідали, випили чаю, попрощалися. Він поцілував донечку і пішов...".

Чоловік сів на заднє сидіння, оскільки спереду вже сидів пасажир. Аварія трапилася, коли авто проїхало 100 кілометрів.

Тимур дуже любив своїх рідних. Його мама працювала в Іспанії, мріяла накопичити грошей на квартиру й оселитися поруч з сім'єю сина.

"Ми всі його втратили, ми втратили частинку нашої душі", – каже сестра загиблого. Вона зазначає, що Тимур був доброю і життєрадісною людиною, чесною і порядною.

Як і мати, він пробував працювати в Іспанії, проте чужа країна його гнітила, і він повернувся в Україну. В останні роки він поставив собі за мету побудувати будинок і завести ще одну дитину.

Дочка Тая в батькові душі не чаяла, він теж дуже любив її і ніколи не сварив.

"Дочка не відходила від нього, коли він приїжджав на вихідні додому, вона дуже його чекала. І коли він був удома, вона хотіла бути тільки з ним – ні друзі, ні гаджети їй не були потрібні", – розповідають сестри.

Смерть Тимура стала величезним потрясінням для всіх його близьких.

"З Мариною вони дуже любили один одного. Для сім'ї це величезна втрата. Адже ми виросли без батька. І брат завжди говорив дружині: "Я знаю, як це рости без батька. Я вас ніколи не залишу, я вас так люблю". У нього була мета, і він до неї йшов. Він навіть кинув палити, говорив, що йому це не потрібно, що хоче залишити все, що його може гальмувати", – додала сестра загиблого.

Нагадаємо, водій переїхав жінок на узбіччі дороги під Одесою.

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