Шансов спастись в таком столкновении не было ни у кого

Ужасное ДТП под Житомиром 17 ноября унесло жизни троих украинцев: 18-летнего жителя Львовщины и двух людей из Новоград-Волынского

Причем двое последних были пассажирами парня, найдя авто через сервис Bla-bla-car. Одним из погибших оказался Тимур Жеребчук, который до своего 32-летия не дожил всего два дня, оставив вдовой жену и сиротой дочь, передает OBOZREVATEL.

По информации СМИ, трагедия произошла на трассе Киев-Чоп возле села Свитин. Skoda под управлением 18-летнего водителя врезалась в фуру, из-за чего ее развернуло поперек дороги, а иномарка превратилась в груду металла.

У полиции есть несколько версий ДТП. По одной из них, водитель мог уснуть за рулем, вторая – плохие погодные условия. Накануне ДТП в районе моросил дождь, а затем ударил небольшой мороз, сделав дорогу опасной.

Тимур Жеребчук, который погиб в этом ДТП, был похоронен в свой день рождения, 19 ноября. У него остались жена Марина и дочь Таисия.

По словам родственников, мужчина ехал на работу в Киев из Новоград-Волынского, где проведывал родных.

Сестры Тимура рассказали, что он приехал на машине, но оставил ее дома:

«У нас сейчас в выходные не работают строительные магазины, поэтому он заказал материал для работ в Киеве, их доставили, и во вторник он уже планировал приступить к работам. Тимур был строителем. Он созвонился с водителем и договорился выехать рано утром. Супруга Марина собрала ему продуктов на неделю. Они позавтракали, выпили чаю, попрощались. Он поцеловал доченьку и ушел…".

Мужчина сел на заднее сиденье, поскольку спереди уже сидел пассажир. Авария случилась, когда авто проехало 100 километров.

Тимур очень любил своих родных. Его мама работала в Испании, мечтала накопить денег на квартиру и поселиться рядом с семьей сына.

«Мы все его потеряли, мы потеряли частичку нашей души», – говорит сестра погибшего. Она отмечает, что Тимур был хорошим и жизнерадостным человеком, честным и порядочным.

Как и мать, он пробовал работать в Испании, однако чужая страна его угнетала, и он вернулся в Украину. В последние годы он задался целью построить дом и завести еще одного ребенка.

Дочка Тая в отце души не чаяла, он тоже очень любил ее и никогда не ругал.

«Дочка не отходила от него, когда он приезжал на выходные домой, она очень его ждала. И когда он находился дома, она хотела быть только с ним – ни друзья, ни гаджеты ей не были нужны», – рассказывают сестры.

Смерть Тимура стала огромным потрясением для всех его близких.

«С Мариной они очень любили друг друга. Для семьи это огромная потеря. Мы ведь выросли без отца. И брат всегда говорил жене: "Я знаю, каково это расти без отца. Я вас никогда не оставлю, я вас так люблю". У него была цель, и он к ней шел. Он даже бросил курить, говорил, что ему это не нужно, что хочет оставить все, что его может тормозить», – добавила сестра погибшего.

Напомним, водитель переехал женщин на обочине дороги под Одессой.

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