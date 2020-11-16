В жутком ДТП в Киеве, когда таксист въехал в людей, стоявших на остановке, погибла 60-летняя учительница Антонина Тесленко

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.

В день трагедии, 13 ноября, женщина ехала на работу в школу. О том, что жена погибла, ее муж узнал, когда прибежал на место аварии и нашел ее сумочку.

Родственница женщины рассказала, что она проработала в школе №288 в Киеве около 20 лет.

Утром в день трагедии Антонина Ивановна ехала на работу, в школе также работает ее муж Анатолий. Она должна была подменить его. По словам родственницы, муж ждал свою жену, звонил ей. Однако никто не брал трубку. Прошел почти целый урок, и тогда мужчина ринулся на поиски супруги.

"Уже закончился первый урок, а ее все не было. Он попросил кого-нибудь подменить его и поехал домой. Дома ее тоже не было, не было вещей. Такое впечатление, что она уехала на работу. Тогда он вышел на улицу, там неподалеку есть базар. Стал спрашивать у людей, не видели ли они его жену. И кто-то рассказал об аварии на остановке. Он пошел туда", - рассказала родственница погибшей Антонины.

На момент прибытия мужчины на место аварии "скорая" уже отвезла Антонину Ивановну в больницу. Она еще была жива, но умерла в "скорой" по дороге в больницу.

Муж Антонины увидел на остановке сумочку жены, ее вещи, и тогда все понял. Чуть позже ему сообщили, что жена до больницы не доехала.

"Он говорит: "Как я буду без нее? Я ведь даже стиральную машину не умею включать, никогда этого не делал, не было необходимости. Теперь придется учиться жить самому". У них не было детей. Обычно в таких семьях муж и жена очень чувствуют поддержку друг друга, с возрастом они становятся все более привязанными друг к другу", - рассказала родственница погибшей.

Хоть своих детей у пары и не было, но у Антонины Ивановны было более десяти крестников.

Как известно, в результате жуткого ДТП в Киеве погибли две женщины, еще два человека получили травмы. Одна женщина погибла на месте ДТП, а Антонину увезли на скорой, но по дороге в больницу она скончалась. По предварительной версии, водитель такси уснул за рулем, однако незадолго после трагедии в сети всплыли видео, которые постил сам таксист. На опубликованных записях можно заметить, что водитель очень любил опасную езду, грубо нарушал ПДД и мчал на огромной скорости.

Вторая погибшая была матерью двух детей, теперь они остались сиротами.

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