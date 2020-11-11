У Києві чоловік вбив свого товарища через ревнощі до жінки
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.
Так, правоохоронці повідомили, що затримали підозрюваного у вбивстві.
Зазначається, що під час сварки через жінку зловмисник вдарив ножем потерпілого у груди. Від отриманих травм той помер на місці. Фігуранта злочину було затримано, наразі він перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує до 15 років тюрми.
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Як відомо, раніше перехожий повідомив в поліцію про те, що на вулиці Закревського лежить чоловік без свідомості. На місце одразу виїхала поліція і судмедексперт. Правоохоронці виявили тіло чоловіка з ножовими пораненнями. Згодом було встановлено особу потерпілого. Ним виявився 37-річний чоловік без постійного місця проживання. Також стало відомо, що напередодні у нього відбувся конфлікт з товаришем через жінку, до якої у обох була симпатія.
"Після словесної суперечки виникла бійка, під час якої фігурант схопив ніж, який він тримав при собі, та вдарив два рази у грудну клітину опонента. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці", - розповіли в полції.
Вбивцею виявився раніше несудимий уродженець Одеської області 1983 року народження. У скоєному він зізнався.
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