У Києві мати з дитиною випали з вікна 9-го поверху

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Відомо, що в результаті інциденту загинули і жінка, і дитина.

Також зазначається, що жінці було близько 40 років. Про причини трагедії наразі невідомо.

"Жінка років 40 з дочкою випали з вікна на вул. Солом'янській. Обидва загинули на місці. Що сталося - поки не ясно", - йдеться в повідомленні.

Свідки стверджують, що не чули перед трагедією якихось криків або інших звуків.

На місці знаходяться медики і поліція.

На опублікованих кадрах можна побачити багатоповерхівку, під якою на тротуарі лежать трупи, накриті чорною клейонкою.

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