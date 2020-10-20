У Києві жінка-водій у нетверезому стані потрапила в ДТП, коли в салоні авто була дитина

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Так, у Києві патрульні зупинили жінку на білому Mercedes, яка вчинила ДТП, п'яною їхала по зустрічній смузі без гуми на одному з коліс, та ще й з малолітньою дитиною в салоні. При цьому жінка впевнена, що зупинили її безпідставно.

На записі з камери спостереження можна помітити, як Mercedes летить по зустрічній смузі. За словами патрульних, відразу кілька очевидців повідомили в поліцію, що ця машина вчинила ДТП і зникла з місця по зустрічній смузі. Незабаром екіпаж патрульної машини зупинив порушницю на вулиці Курнатовського.

Правоохоронці розповіли, що у жінки були помітні ознаки алкогольного сп'яніння, а в салоні знаходилася дівчинка віком близько 8 років. Затримана заперечувала будь-які порушення, як і те, що вживала спиртне перед тим, як сісти за кермо авто. За її словами, її зупинили без жодних підстав. Жінка скаржилася, що не приїхав викликаний раніше евакуатор, тому що "щось з колесом". На одному з коліс, за словами патрульних, була дійсно повністю відсутня гума. Ймовірно, саме це стало наслідком аварії, з місця якої жінка зникла.

Нагадаємо, у Києві на дорозі палала фура, місто стоїть у заторі: відео моменту НП.

А ще Politeka писала, що масштабна ДТП стрясла Одещину, людей занесло в кювет, фото.

Також Politeka повідомляла, що на Одещині вантажівка влетіла в паркан медучилища, є постраждалі: кадри руйнівної ДТП.