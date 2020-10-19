У Києві вантажівка загорілась прямо на дорозі під час руху
Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік "Київ оперативний".
Так, біля метро "Лівобережна" у Києві під час руху загорілася вантажівка Mercedes.
Відомо, що в результаті інциденту постраждалих немає, однак на дорозі утворився затор.
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"Поблизу із станцією метро "Лівобережна" сталося займання у вантажівки Mercedes (60MG064), яка знаходилася у русі. Пожежні рятувальники ДСНС ліквідували займання", - йдеться в підписі до відео.
Автори відео наголосили, що в результаті загорання обійшлося без потерпілих. Наразі на місці події спостерігається затор.
Раніше повідомлялось, що в Одеській області патрульний врятував дитину і пасажира з автомобіля, який міг спалахнути після страшної ДТП. Аварія трапилася на вихідних біля села Степанівка, Роздільнянського району. Там автомобіль Volkswagen зіткнувся з вантажівкою MAN. У ДТП загинув водій іномарки, але жертв могло бути значно більше, так як в салоні знаходилися два пасажири, один з яких - дворічна дитина. Врятувати чоловіка і малюка вдалося завдяки діям поліцейського, який у свій вихідний прямував на День народження матері, але став випадковим свідком події.
Нагадаємо, що життя чоловіка трагічно обірвалося на Одещині, відео аварії.
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