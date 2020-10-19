У Києві вантажівка загорілась прямо на дорозі під час руху

Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік "Київ оперативний".

Так, біля метро "Лівобережна" у Києві під час руху загорілася вантажівка Mercedes.

Відомо, що в результаті інциденту постраждалих немає, однак на дорозі утворився затор.

"Поблизу із станцією метро "Лівобережна" сталося займання у вантажівки Mercedes (60MG064), яка знаходилася у русі. Пожежні рятувальники ДСНС ліквідували займання", - йдеться в підписі до відео.

Щойно поблизу із станцією метро «Лівобережна» сталося займання у вантажівки #Mercedes (#60MG064), яка знаходилася у русі. Пожежні рятувальники ДСНС ліквідували займання. На щастя, обійшлося без потерпілих. На місці спостерігається затор. Gepostet von Киев Оперативный am Montag, 19. Oktober 2020

Автори відео наголосили, що в результаті загорання обійшлося без потерпілих. Наразі на місці події спостерігається затор.

Раніше повідомлялось, що в Одеській області патрульний врятував дитину і пасажира з автомобіля, який міг спалахнути після страшної ДТП. Аварія трапилася на вихідних біля села Степанівка, Роздільнянського району. Там автомобіль Volkswagen зіткнувся з вантажівкою MAN. У ДТП загинув водій іномарки, але жертв могло бути значно більше, так як в салоні знаходилися два пасажири, один з яких - дворічна дитина. Врятувати чоловіка і малюка вдалося завдяки діям поліцейського, який у свій вихідний прямував на День народження матері, але став випадковим свідком події.

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