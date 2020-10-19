В Киеве грузовик загорелся прямо на дороге во время движения
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик "Киев Оперативный".
Так, возле метро "Левобережная" в Киеве во время движения загорелся грузовик Mercedes.
Известно, что в результате инцидента пострадавших нет, однако на дороге образовалась пробка.
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"Вблизи возле станции метро "Левобережная" произошло возгорание у грузовика Mercedes (60mg064), который находился в движении. Пожарные спасатели ГСЧС ликвидировали возгорание", - говорится в подписи к видео.
Авторы видео подчеркнули, что в результате возгорания обошлось без пострадавших. Сейчас на месте происшествия наблюдается пробка.
Ранее сообщалось, что в Одесской области патрульный спас ребенка и пассажира из автомобиля, который мог вспыхнуть после страшного ДТП. Авария случилась на выходных возле села Степановка, Раздельнянского района. Там автомобиль Volkswagen столкнулся с грузовиком MAN. В ДТП погиб водитель иномарки, но жертв могло быть значительно больше, так как в салоне находились два пассажира, один из которых - двухлетний ребенок. Спасти мужчину и малыша удалось благодаря действиям полицейского, который в свой выходной направлялся на День рождения матери, но стал случайным свидетелем происшествия.
Напомним, что жизнь человека трагически оборвалась в Одесской области, видео аварии.
А еще Politeka писала, что масштабное ДТП сотрясло Одесщину, людей занесло в кювет, фото.
Также Politeka сообщала, что в Одесской области грузовик влетел в забор медучилища, есть пострадавшие: кадры разрушительного ДТП.