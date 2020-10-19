В Киеве грузовик загорелся прямо на дороге во время движения

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик "Киев Оперативный".

Так, возле метро "Левобережная" в Киеве во время движения загорелся грузовик Mercedes.

Известно, что в результате инцидента пострадавших нет, однако на дороге образовалась пробка.

"Вблизи возле станции метро "Левобережная" произошло возгорание у грузовика Mercedes (60mg064), который находился в движении. Пожарные спасатели ГСЧС ликвидировали возгорание", - говорится в подписи к видео.

Щойно поблизу із станцією метро «Лівобережна» сталося займання у вантажівки #Mercedes (#60MG064), яка знаходилася у русі. Пожежні рятувальники ДСНС ліквідували займання. На щастя, обійшлося без потерпілих. На місці спостерігається затор. Gepostet von Киев Оперативный am Montag, 19. Oktober 2020

Авторы видео подчеркнули, что в результате возгорания обошлось без пострадавших. Сейчас на месте происшествия наблюдается пробка.

Ранее сообщалось, что в Одесской области патрульный спас ребенка и пассажира из автомобиля, который мог вспыхнуть после страшного ДТП. Авария случилась на выходных возле села Степановка, Раздельнянского района. Там автомобиль Volkswagen столкнулся с грузовиком MAN. В ДТП погиб водитель иномарки, но жертв могло быть значительно больше, так как в салоне находились два пассажира, один из которых - двухлетний ребенок. Спасти мужчину и малыша удалось благодаря действиям полицейского, который в свой выходной направлялся на День рождения матери, но стал случайным свидетелем происшествия.

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