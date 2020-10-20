В Киеве женщина-водитель в нетрезвом состоянии попала в ДТП, когда в салоне авто был ребенок

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Так, в Киеве патрульные остановили женщину на белом Mercedes, которая совершила ДТП, пьяной ехала по встречной полосе без резины на одном из колес, да еще и с малолетним ребенком в салоне. При этом женщина уверена, что остановили ее безосновательно.

На записи с камеры наблюдения можно заметить, как Mercedes летит по встречной полосе. По словам патрульных, сразу несколько очевидцев сообщили в полицию, что эта машина совершила ДТП и скрылась с места по встречной полосе. Вскоре экипаж патрульной машины остановил нарушительницу на улице Курнатовского.

Правоохранители рассказали, что у женщины были заметны признаки алкогольного опьянения, а в салоне находилась девочка возрастом около 8 лет. Задержанная отрицала любые нарушения, как и то, что употребляла спиртное перед тем, как сесть за руль авто. По ее словам, ее остановили без всяких оснований. Женщина жаловалась, что не приехал вызванный ранее эвакуатор, потому что "что-то с колесом". На одном из колес, по словам патрульных, действительно полностью отсутствовала резина. Вероятно, именно это стало следствием аварии, с места которой женщина скрылась.

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