В Киеве мать с ребенком выпали из окна 9-го этажа

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Известно, что в результате инцидента погибли и женщина, и ребенок.

Также отмечается, что женщине было около 40 лет. О причинах трагедии пока что неизвестно.

"Женщина лет 40 с дочерью выпали из окна на ул. Соломенской. Оба погибли на месте. Что произошло - пока не ясно", - говорится в сообщении.

Свидетели утверждают, что не слышали перед трагедией каких-то криков или других звуков.

На месте находятся медики и полиция.

На опубликованных кадрах можно увидеть многоэтажку, под которой на тротуаре лежат трупы, накрытые черной клеенкой.

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Также мы писали о том, как 19 октября женщина выбросилась в окно четвертого этажа и от полученных травм скончалась в реанимации. Ей было 60 лет, она лечилась от коронавируса. На следующий день, 20 октября, около семи часов утра, женщина скончалась в реанимации от полученных травм.

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