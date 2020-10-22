В Киеве мать с ребенком выпали из окна 9-го этажа
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Известно, что в результате инцидента погибли и женщина, и ребенок.
Также отмечается, что женщине было около 40 лет. О причинах трагедии пока что неизвестно.
"Женщина лет 40 с дочерью выпали из окна на ул. Соломенской. Оба погибли на месте. Что произошло - пока не ясно", - говорится в сообщении.
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Свидетели утверждают, что не слышали перед трагедией каких-то криков или других звуков.
На месте находятся медики и полиция.
На опубликованных кадрах можно увидеть многоэтажку, под которой на тротуаре лежат трупы, накрытые черной клеенкой.
Ранее сообщалось, что в Оболонском районе столицы мужчина с COVID-19 покончил с собой, выпрыгнув из окна медучреждения. Трагедия произошла в клинической городской больнице №8, находящейся на улице Кондратюка. Трагедия произошла во вторник, 20 октября, и это уже второй подобный случай за сутки в столице.
Также мы писали о том, как 19 октября женщина выбросилась в окно четвертого этажа и от полученных травм скончалась в реанимации. Ей было 60 лет, она лечилась от коронавируса. На следующий день, 20 октября, около семи часов утра, женщина скончалась в реанимации от полученных травм.
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