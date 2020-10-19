Під Києвом затримали чоловіка, який погрожував підірвати будівлю державної установи

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції.

Виявилось, що всі дзвінки чоловіка до поліції були спрямовані на те, щоб повернути кохану - щоправда, дещо нестандартним способом.

Так, за даними правоохоронців, спочатку житель міста Ірпінь повідомив в поліцію про зникнення його співмешканки. Потім він зателефонував за номером 102 та погрожував підірвати будівлю однієї з місцевих державних установ, якщо правоохоронці не розшукають його кохану.

Поліцейські швидко встановили особу заявника. Ним виявився 34-річний місцевий житель. Своїми вчинками, за словами поліцейських, чоловік хотів повернути жінку. Однак насправді співмешканка нікуди не зникала, а просто забрала речі і вирішила порвати з ним стосунки.

Правоохоронці затримали псевдомінера у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за статтею про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Чоловіку загрожує від двох до шести років тюрми.

Нагадаємо, під Дніпром повідомили про мінування двох вокзалів, деталі.

Як повідомляла Politeka, телефонні терористи з новою силою взялися за Одесу.