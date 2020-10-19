Под Киевом задержали мужчину, угрожавшего взорвать здание государственного учреждения

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции.

Так, по данным правоохранителей, сначала житель города Ирпень сообщил в полицию об исчезновении его сожительницы. Затем он позвонил по номеру 102 и угрожал взорвать здание одного из местных государственных учреждений, если правоохранители не найдут его возлюбленную.

Полицейские быстро установили личность заявителя. Им оказался 34-летний местный житель. Своими поступками, по словам полицейских, мужчина хотел вернуть жену. Однако на самом деле сожительница никуда не исчезала, а просто забрала вещи и решила порвать с ним отношения.

Правоохранители задержали псевдоминера в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту было открыто уголовное производство по статье о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности. Мужчине грозит от двух до шести лет тюрьмы.

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