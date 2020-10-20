У Києві правоохоронці розшукують жінку, яка залишила у знайомих дитину і зникла

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Так, за даними правоохоронців, трирічну дівчинку працівники ювенальної превенції Печерського управління поліції спільно зі службою у справах дітей вилучили та тимчасово помістили її до лікарні.

В поліція розповіли, що на лінію 102 зателефонували і заявили, що у дворі на вулиці Великій Васильківській жінка залишила зі знайомими свою 3-річну доньку та пішла у невідомому напрямку. За вказаною адресою негайно прибули патрульні та працівники ювенальної превенції.

Виявлось, що жінка разом із дитиною завітала до знайомих, з якими почала розпивати алкогольні напої. Потім мати покинула оселю, а доньку залишила знайомим.

"Нам вдалось встановити дані жінки – це 19-річна місцева мешканка, яка, зі слів її знайомих, зловживає алкогольними напоями. Ми зв’язались із бабусею дитини, проте вона категорично відмовилась приймати онуку. Тому ми прийняли рішення негайно вилучити дитину і тимчасово помістити у лікарню", - повідомили поліцейські.

Наразі правоохоронці намагаються встановити місце перебування матері дівчинки, аби притягнути до відповідальності за ст. 184 про невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

У Харьковсской області пошуки 37-річної жінки, яка зникла кілька днів тому, закінчилися трагедією. Як відомо, Альбіна Корнієнко пішла з дому 13 жовтня, і з тих пір зв'язок з нею пропав. На наступний день, 14 жовтня, до чергової частини Балаклійського відділу поліції надійшло повідомлення від 26-річної дівчини, яка розповіла, що Альбіна пішла на зустріч зі свекром, але так і не повернулася. 16 жовтня з'ясувалося, що жінку заманили в авто і вбили.

Нагадаємо, дівчата влаштували пекельний дебош в поїзді по дорозі до Києва, відео: "бігали голими і кричали".

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