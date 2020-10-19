З потяга зняли двох пасажирок, які влаштували дебош у транспорті
Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік "Київ оперативний".
Так, нічний потяг, який прямував зі Львова до Києва, зупинили через двох дівчат. Вони пили, курили, кричали, слухали музику і бігали по вагону без одягу.
Дівчата поводились дуже голосно, через що сусідні купе переселили в інший вагон. Відео інциденту опублікували в соцмережі.
"Так робити не можна": в "Дизель Шоу" здивувалися нахабству "Кварталу 95", скандал не вщухає
"Прийомна мама": фото Пугачової з донькою в однакових беретах викликало ажіотаж
Молода коханка Бреда Пітта без сорому розкрила блузку і показала, що не носить білизну: "Вау! Така..."
Долар перед виборами вразить українців: стало відомо, що буде з курсом, "гривня продовжить..."
Відзначається, що вік дівчат - 17 і 19 років. У підсумку начальник поїзда прийняв рішення висадити неповнолітніх на станції в Хмельницькій області. Однак вони чинили опір.
"Всьому приходить кінець, а тому на станції "Шепетівка" начальник поїзда прийняв рішення висадити неадекватних дівчат. Самі сходити вони не захотіли, а тому довелося їм допомогти", - йдеться в повідомленні.
На відео можна почути, що дівчата продовжують сваритись, заявляють, що їхні права нібито порушуються, і не визнають, що їхня поведінка є неадекватною. Також пасажирки нецензурно висловлюються і перебувають в нетверезому стані.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" вляпалася в скандал зі зливом палива на Одещині, фото: "замішані депутати і чиновники"
Як повідомляла Politeka, "Укрзалізниця" провернула грандіозну аферу на Одещині, фото: "гроші знайшли в холодильнику
Також Politeka писала, що у МОЗ розкрили несподівану вартість вакцини від китайської зарази для українців: "Попередня ціна...".