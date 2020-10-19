З потяга зняли двох пасажирок, які влаштували дебош у транспорті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік "Київ оперативний".

Так, нічний потяг, який прямував зі Львова до Києва, зупинили через двох дівчат. Вони пили, курили, кричали, слухали музику і бігали по вагону без одягу.

Дівчата поводились дуже голосно, через що сусідні купе переселили в інший вагон. Відео інциденту опублікували в соцмережі.

Відзначається, що вік дівчат - 17 і 19 років. У підсумку начальник поїзда прийняв рішення висадити неповнолітніх на станції в Хмельницькій області. Однак вони чинили опір.

"Всьому приходить кінець, а тому на станції "Шепетівка" начальник поїзда прийняв рішення висадити неадекватних дівчат. Самі сходити вони не захотіли, а тому довелося їм допомогти", - йдеться в повідомленні.

На відео можна почути, що дівчата продовжують сваритись, заявляють, що їхні права нібито порушуються, і не визнають, що їхня поведінка є неадекватною. Також пасажирки нецензурно висловлюються і перебувають в нетверезому стані.

Дві дівчини через яких зупинили потяг Обережно, нецензурна лайка Потяг «Львів - Київ» розбурхали дві малолітні особи - 17 та 19 років. Дівчата буянили від самого Львова - бухали, слухали музику, кричали, бігали голі по вагону, курили прямо у вагоні, не зважали на зауваження. Щоб ви розуміли, було настільки голосно, сусідні купе переселили до іншого вагону. Всьому приходить кінець, а тому на станції «Шепетівка» начальник потягу прийняв рішення висадити неадекватних дівчат. Самі сходити вони не схотіли, а тому довелося їм допомогти. Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 18. Oktober 2020

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