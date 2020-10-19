С поезда сняли двух пассажирок, устроивших дебош в транспорте
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик "Киев Оперативный".
Так, ночной поезд, который следовал из Львова в Киев, остановили из-за двух девушек. Они пили, курили, кричали, слушали музыку и бегали по вагону без одежды.
Девушки вели себя очень громко, из-за чего соседние купе переселили в другой вагон. Видео инцидента опубликовали в соцсети.
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Отмечается, что возраст девушек - 17 и 19 лет. В итоге начальник поезда принял решение высадить несовершеннолетних на станции в Хмельницкой области. Однако они сопротивлялись.
"Всему приходит конец, а потому на станции "Шепетовка" начальник поезда принял решение высадить неадекватных девушек. Сами сходить они не захотели, а потому пришлось им помочь", - говорится в сообщении.
На видео можно услышать, что девушки продолжают ссориться, заявляют, что их права якобы нарушаются, и не признают, что их поведение является неадекватным. Также пассажирки нецензурно выражаются и находятся в нетрезвом состоянии.
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