С поезда сняли двух пассажирок, устроивших дебош в транспорте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик "Киев Оперативный".

Так, ночной поезд, который следовал из Львова в Киев, остановили из-за двух девушек. Они пили, курили, кричали, слушали музыку и бегали по вагону без одежды.

Девушки вели себя очень громко, из-за чего соседние купе переселили в другой вагон. Видео инцидента опубликовали в соцсети.

Отмечается, что возраст девушек - 17 и 19 лет. В итоге начальник поезда принял решение высадить несовершеннолетних на станции в Хмельницкой области. Однако они сопротивлялись.

"Всему приходит конец, а потому на станции "Шепетовка" начальник поезда принял решение высадить неадекватных девушек. Сами сходить они не захотели, а потому пришлось им помочь", - говорится в сообщении.

На видео можно услышать, что девушки продолжают ссориться, заявляют, что их права якобы нарушаются, и не признают, что их поведение является неадекватным. Также пассажирки нецензурно выражаются и находятся в нетрезвом состоянии.

Дві дівчини через яких зупинили потяг Обережно, нецензурна лайка Потяг «Львів - Київ» розбурхали дві малолітні особи - 17 та 19 років. Дівчата буянили від самого Львова - бухали, слухали музику, кричали, бігали голі по вагону, курили прямо у вагоні, не зважали на зауваження. Щоб ви розуміли, було настільки голосно, сусідні купе переселили до іншого вагону. Всьому приходить кінець, а тому на станції «Шепетівка» начальник потягу прийняв рішення висадити неадекватних дівчат. Самі сходити вони не схотіли, а тому довелося їм допомогти. Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 18. Oktober 2020

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