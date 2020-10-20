В Киеве ищут молодую женщину, которая оставила у знакомых своего ребенка и исчезла

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Так, по данным правоохранителей, трехлетнюю девочку уже изъяли у знакомых 19-летней матери и временно поместили ее в больницу.

По словам полицейских, на линию 102 позвонили и заявили, что во дворе на улице Большой Васильковской в Киеве женщина оставила со знакомыми свою трехлетнюю дочь и ушла в неизвестном направлении. По указанному адресу немедленно прибыли патрульные и работники ювенальной превенции.

Как оказалось, молодая девушка вместе со своим ребенком пришла к знакомым, с которыми начала распивать алкогольные напитки. Потом мать покинула дом, а дочь оставила знакомым.

"Нам удалось установить данные женщины - это 19-летняя местная жительница, которая, по словам ее знакомых, злоупотребляет алкогольными напитками. Мы связались с бабушкой ребенка, однако она категорически отказалась принимать внучку. Поэтому мы приняли решение немедленно изъять ребенка и временно поместить в больницу", - сообщили полицейские.

Сейчас правоохранители пытаются установить, где находится мать девочки, чтобы привлечь ее к ответственности по статье о невыполнении обязанностей по воспитанию детей.

В Харьковсской области поиски 37-летней жительницы Балаклейского района, которая исчезла несколько дней назад, закончились трагедией. Как известно, Альбина Корниенко ушла из дома 13 октября, и с тех пор связь с ней пропала. На следующий день, 14 октября, в дежурную часть Балаклейского отдела полиции поступило сообщение от 26-летней девушки, которая рассказала, что Альбина пошла на встречу со свекром, но так и не вернулась. 16 октября выяснилось, что женщину заманили в авто и убили.

Напомним, девушки устроили адский дебош в поезде по дороге в Киев, видео: "бегали голыми и кричали".

Как сообщала Politeka, под Киевом мужчина пригрозил взорвать госучреждение, фото.