У Києві жінка вночі зривала квіти з клумби, щоб потім їх продати

Про це повідомляти "Київ Оперативний".

Бійці Муніципальної варти Києва затримали жінку в парку Кіото, поблизу станції метро Чернігівська.

"Коли побачите порожні клумби-згадайте обличчя цієї дами з її бізнесом", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що під Києвом затримали чоловіка, який погрожував підірвати будівлю Державної установи.

Так, за даними правоохоронців, спочатку житель міста Ірпінь повідомив в поліцію про зникнення його співмешканки. Потім він зателефонував за номером 102 і погрожував підірвати будівлю однієї з місцевих державних установ, якщо правоохоронці не знайдуть його кохану.

Поліцейські швидко встановили особу заявника. Ним виявився 34-річний місцевий житель. Своїми вчинками, за словами поліцейських, чоловік хотів повернути дружину. Однак насправді співмешканка нікуди не зникала, а просто забрала речі і вирішила порвати з ним стосунки.

Правоохоронці затримали псевдомінера в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за статтею про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності. Чоловікові загрожує від двох до шести років в'язниці.

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