У Києві сталося вже друге самогубство за день через китайський вірус

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал dtp.kiev.

Так, в Оболонському районі столиці чоловік з COVID-19 наклав на себе руки, вистрибнувши з вікна медустанови. Трагедія сталася в клінічній міській лікарні №8, що знаходиться на вулиці Кондратюка.

Трагедія сталася у вівторок, 20 жовтня, і це вже другий подібний випадок за останню добу в столиці.

"Одягнув костюм і по-ошатному вистрибнув відразу на смерть", - розповіли в соцмережі кияни.

Журналісти, спираючись на власні джерела, підтвердили інформацію в соцмережі, що чоловік здійснив самогубство. Відомо, що він хворів коронавірусом. Записки при ньому не було виявлено.

На місці працювала слідчо-оперативна група, встановлюючи всі подробиці трагедії.

Раніше повідомлялось, що 19 жовтня жінка викинулася у вікно четвертого поверху і від отриманих травм померла в реанімації. Їй було 60 років, в лікарні вона лікувалася від коронавірусу. На наступний день, 20 жовтня, близько сьомой години ранку, жінка померла в реанімації від отриманих травм.

Нагадаємо про посилення карантину з 19 жовтня у всіх областях, крім однієї: що тепер під забороною, повний список.

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