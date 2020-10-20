В Киеве произошло уже второе самоубийство за день из-за китайского вируса
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал dtp.kiev.
Так, в Оболонском районе столицы мужчина с COVID-19 покончил с собой, выпрыгнув из окна медучреждения. Трагедия произошла в клинической городской больнице №8, находящейся на улице Кондратюка.
Трагедия произошла во вторник, 20 октября, и это уже второй подобный случай за последние сутки в столице.
"Надел костюм и по-нарядному выпрыгнул сразу на смерть", - рассказали в соцсети киевляне.
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Журналисты, опираясь на собственные источники, подтвердили информацию в соцсети, что мужчина совершил самоубийство. Известно, что он болел коронавирусом. Записки при нем не было обнаружено.
На месте работала следственно-оперативная группа, устанавливая все подробности трагедии.
Ранее сообщалось, что 19 октября женщина выбросилась в окно четвертого этажа и от полученных травм скончалась в реанимации. Ей было 60 лет, в больнице она лечилась от коронавируса. На следующий день, 20 октября, около семи часов утра, женщина скончалась в реанимации от полученных травм.
Напомним об усилении карантина с 19 октября во всех областях, кроме одной: что теперь под запретом, полный список.
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