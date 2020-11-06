В Києві до 2040 року не буде жодної хрущовки
Таку думку озвучив начальник "Київгенплану" Сергій Броневицький в інтерв'ю виданню «Вечірній Київ».
За його словами, згідно з проектом реконструкції столичного застарілого житлового фонду періоду побудови 1960-1990 років, так звані хрущовки будуть реконструйовані в найближчі два десятки років.
Першими в черзі на знесення стоять п'ятиповерхові багатоквартирні будинки 1960-1974 років побудови. В даний час фахівцями розробляються проекти реконструкції старих кварталів міста. Відповідно до планів визначатимуть точну дату початку робіт.
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Зокрема «» під удар " першими потраплять житлові п'ятиповерхівки, розташовані на вулицях:
- Маршала Гречко;
- Стеценко;
- Воскресенської;
- Перова;
- Алішера Навої;
- Попудренко;
- Гната Хоткевича;
- Мініна;
- Черновоткацкой;
- Лісового проспекту;
- Мілютенко;
- Шолом-Алейхема;
- Російський;
- Сімферопольський;
- Ялтинський;
- Новодарницької.
Експерт зазначив, що жителям цих будинків повинні надати інше житло, і тільки потім зносити будинки.
Раніше ми писали, що в Києві біля станції метро Героїв Дніпра невідомі нападають на перехожих.
Так, киянка розповіла, що в Оболонському районі столиці невідомі спортивної статури регулярно вдаються до побиття перехожих.
"Б'ють сильно і жорстко, а гроші або коштовності зловмисників не цікавлять", - йдеться в повідомленні.
За словами киянки, є свідки того, що момент побиття з відстані хтось знімає на відео, а згодом запис десь публікують.
Всього нападників двоє, але б'є один - високий хлопець до 25 років спортивної статури.
"Подача з ноги в обличчя, удар по нирках, збиває з ніг і жорстоко б'є ногами по обличчю і голові", - написала жінка.
Другий чоловік ,за її словами," супроводжує", але участі в побитті не бере.
Також нападники "поверхнево шмонают" речі, однак, за словами Киянки, вони їх не цікавлять.
Нагадавши, у метро Києва з 5 листопада посилили контроль за дотриманням карантину.
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