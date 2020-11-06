Жителям цих будинків повинні надати інше житло

В Києві до 2040 року не буде жодної хрущовки

Таку думку озвучив начальник "Київгенплану" Сергій Броневицький в інтерв'ю виданню «Вечірній Київ».

За його словами, згідно з проектом реконструкції столичного застарілого житлового фонду періоду побудови 1960-1990 років, так звані хрущовки будуть реконструйовані в найближчі два десятки років.

Першими в черзі на знесення стоять п'ятиповерхові багатоквартирні будинки 1960-1974 років побудови. В даний час фахівцями розробляються проекти реконструкції старих кварталів міста. Відповідно до планів визначатимуть точну дату початку робіт.

Зокрема «» під удар " першими потраплять житлові п'ятиповерхівки, розташовані на вулицях:

Маршала Гречко;

Стеценко;

Воскресенської;

Перова;

Алішера Навої;

Попудренко;

Гната Хоткевича;

Мініна;

Черновоткацкой;

Лісового проспекту;

Мілютенко;

Шолом-Алейхема;

Російський;

Сімферопольський;

Ялтинський;

Новодарницької.

Експерт зазначив, що жителям цих будинків повинні надати інше житло, і тільки потім зносити будинки.

Раніше ми писали, що в Києві біля станції метро Героїв Дніпра невідомі нападають на перехожих.

Так, киянка розповіла, що в Оболонському районі столиці невідомі спортивної статури регулярно вдаються до побиття перехожих.

"Б'ють сильно і жорстко, а гроші або коштовності зловмисників не цікавлять", - йдеться в повідомленні.

За словами киянки, є свідки того, що момент побиття з відстані хтось знімає на відео, а згодом запис десь публікують.

Всього нападників двоє, але б'є один - високий хлопець до 25 років спортивної статури.

"Подача з ноги в обличчя, удар по нирках, збиває з ніг і жорстоко б'є ногами по обличчю і голові", - написала жінка.

Другий чоловік ,за її словами," супроводжує", але участі в побитті не бере.

Також нападники "поверхнево шмонают" речі, однак, за словами Киянки, вони їх не цікавлять.

Нагадавши, у метро Києва з 5 листопада посилили контроль за дотриманням карантину.

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