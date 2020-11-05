У метро Києва з 5 листопада посилили контроль за дотриманням карантину

Журналісти видання "Сьогодні" дізналися, на яких станціях будуть контролювати більш ретельно.

Як відомо, контроль посилять на найбільш завантажених станціях метро:

Вокзальний;

Чернігівський;

Лісовий;

Лівобережний.

А також посилять контроль на пересадочних вузлах.

Заступник начальника Київського метрополітену Наталія Макогон заявила, "Муніципальна варта" працюватиме автономно: вони робитимуть людям зауваження і співпрацюватимуть з поліцією.

Раніше ми писали, що в Києві "євробляхери", які провоїли мітинг під Верховною Радою, перекрили центр столиці, і між протестувальниками і правоохоронцями почалися сутички

Так, у "євробляхерів" почалися зіткнення з поліцією після того, як правоохоронці спробували відібрати у них покришки з дисками. За словами поліцейських, протестувальники хотіли їх підпалити.

"Зараз правоохоронцями були вжиті невідкладні заходи протидії особам, які другий день поспіль перекривають центр міста. Сьогодні ті вже почали ставити автомобільні шини на дорогу. Підтримуєте правоохоронців?"- запитують автори у передплатників.

На опублікованих кадрах можна побачити, що посеред дороги між поліцією і протестувальниками почалася бійка. Правоохоронці намагаються відтягнути "євробляхерів" убік, а ті, у свою чергу, чинять опір.

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