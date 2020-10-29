В Київській області загубитися кенгуру
У Києво-Святошинському районі вже другий місяць не можуть відшукати кенгуру.
Про це повідомили " BIG KIEV"
Тварина загубилася в районі населених пунктів Колонщина-Березівка-Миколаївка.
Господарі тварини відзначають, що звір не хижий, так що не зашкодить фізично, але одній людині навряд чи вдасться його зловити самостійно.
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Раніше ми писали, що Київ потрапив у Новий антирейтинг.
Станом на ранок четверга, 29 жовтня, Київ опинився в трійці найбільш забруднених міст у світі.
Найвищий рівень бруду в повітрі зафіксований в Делі (Індія), а потім йдуть Лахор (Пакистан) і Київ. Індекс забруднення повітря в Києві склав 159 при нормі 50, що характеризується як "нездоровий".
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