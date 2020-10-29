В Київській області загубитися кенгуру

У Києво-Святошинському районі вже другий місяць не можуть відшукати кенгуру.

Про це повідомили " BIG KIEV"

Тварина загубилася в районі населених пунктів Колонщина-Березівка-Миколаївка.

Господарі тварини відзначають, що звір не хижий, так що не зашкодить фізично, але одній людині навряд чи вдасться його зловити самостійно.

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Станом на ранок четверга, 29 жовтня, Київ опинився в трійці найбільш забруднених міст у світі.

Найвищий рівень бруду в повітрі зафіксований в Делі (Індія), а потім йдуть Лахор (Пакистан) і Київ. Індекс забруднення повітря в Києві склав 159 при нормі 50, що характеризується як "нездоровий".

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