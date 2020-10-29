В Киевской области потерялся кенгуру 

В Киево-Святошинском районе уже второй месяц не могут отыскать кенгуру.

Об этом сообщили "BIG KIEV"

Животное потерялось в районе населенных пунктов Колонщина – Березовка – Николаевка.

Хозяева животного отмечают, что зверь не хищный, так что не навредит физически, но одному человеку вряд ли удастся его поймать самостоятельно.

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Ранее мы писали, что Киев попал в новый антирейтинг.

По состоянию на утро четверга, 29 октября, Киев оказался в тройке самых загрязненных городов в мире.

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Самый высокий уровень грязи в воздухе зафиксирован в Дели( Индия), а затем идут Лахор (Пакистан) и Киев. Индекс загрязнения воздуха в Киеве составил 159 при норме 50, что характеризуется как “нездоровый”.

Напомним, пьяная киевлянка, рискуя жизнью ребенка, вылетела на встречку и исчезла: видео громкого ДТП.

Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.

Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.