В Киевской области потерялся кенгуру
В Киево-Святошинском районе уже второй месяц не могут отыскать кенгуру.
Об этом сообщили "BIG KIEV"
Животное потерялось в районе населенных пунктов Колонщина – Березовка – Николаевка.
Хозяева животного отмечают, что зверь не хищный, так что не навредит физически, но одному человеку вряд ли удастся его поймать самостоятельно.
Русская Кардашьян задрала подол платья, показав запретные места: «Принцесса Лея»
Народ поглумился над рекордно обедневшей Ротару: "Сразу лицо поменялось, а люди всю жизнь без денег"
Раздетый Артур Пирожков вызвал фурор, красивее Жан-Клода Ван Дамма: "Бицепсухи скоро лопнут"
Пышногрудая «невеста» Харламова показала, как ее осчастливили на диване: «Съемка пошла не по плану»
Ранее мы писали, что Киев попал в новый антирейтинг.
По состоянию на утро четверга, 29 октября, Киев оказался в тройке самых загрязненных городов в мире.
Самый высокий уровень грязи в воздухе зафиксирован в Дели( Индия), а затем идут Лахор (Пакистан) и Киев. Индекс загрязнения воздуха в Киеве составил 159 при норме 50, что характеризуется как “нездоровый”.
Напомним, пьяная киевлянка, рискуя жизнью ребенка, вылетела на встречку и исчезла: видео громкого ДТП.
Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.
Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.