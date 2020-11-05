В метро Киева с 5 ноября усилили контроль за соблюдением карантина

Журналисты издания "Сегодня" узнали, на каких станциях будут контролировать более тщательно.

Как известно, контроль усилят на самых загруженных станциях метро:

Вокзальная;

Черниговская;

Лесная;

Левобережная.

А также усилят контроль на пересадочных узлах.

Заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон заявила, «Муниципальная стража» будет работать автономно: они будут делать людям замечания и сотрудничать с полицией.

Ранее мы писали, что в Киеве "евробляхеры", которые провоили митинг под Верховной Радой, перекрыли центр столицы, и между протестующими и правоохранителями начались столкновения

Так, у "евробляхеров" начались столкновения с полицией после того, как правоохранители попытались отобрать у них покрышки с дисками. По словам полицейских, протестующие хотели их поджечь.

"Сейчас правоохранителями были приняты неотложные меры противодействия лицам, которые второй день подряд перекрывают центр города. Сегодня те уже начали ставить автомобильные шины на дорогу. Поддерживаете правоохранителей?"- спрашивают авторы у подписчиков.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что посреди дороги между полицией и протестующими началась драка. Правоохранители пытаются оттянуть "евробляхеров" в сторону, а те, в свою очередь, оказывают сопротивление.

Напомним, кенгуру разгуливает под Киевом, фото: жителей просят о помощи.

Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.

Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.