Жителям этих домов должны предоставить другое жилье

В Киеве до 2040 года не будет ни одной хрущевки

Такое мнение озвучил начальник «Киевгенплана» Сергей Броневицкий в интервью изданию «Вечерний Киев».

По его словам, согласно проекту реконструкции столичного устаревшего жилого фонда периода постройки 1960-1990 годов, так называемые хрущевки будут реконструированы в ближайшие два десятка лет.

Первыми в очереди на снос стоят пятиэтажные многоквартирные дома 1960-1974 годов постройки. В настоящее время специалистами разрабатываются проекты реконструкции старых кварталов города. В соответствии с планами будут определять точную дату начала работ.

В частности, «под удар» первыми попадут жилые пятиэтажки, расположенные на улицах:

Маршала Гречко;

Стеценко;

Воскресенской;

Перова;

Алишера Навои;

Попудренко;

Гната Хоткевича;

Минина;

Черновоткацкой;

Лесного проспекта;

Милютенко;

Шолом-Алейхема;

Российской;

Симферопольской;

Ялтинской;

Новодарницкой.

Эксперт отметил, что жителям этих домов должны предоставить другое жилье, и только потом сносить дома.

Ранее мы писали, что в Киеве возле станции метро Героев Днепра неизвестные нападают на прохожих.

Так, киевлянка рассказала, что в Оболонском районе столицы неизвестные спортивного телосложения регулярно прибегают к избиению прохожих.

"Бьют сильно и жестко, а деньги или драгоценности злоумышленников не интересуют", - говорится в сообщении.

По словам киевлянки, есть свидетели того, что момент избиения с расстояния кто-то снимает на видео, а впоследствии запись где-то публикуют.

Всего нападающих двое, но бьет один - высокий парень до 25 лет спортивного телосложения.

"Подача с ноги в лицо, удар по почкам, сбивает с ног и жестоко бьет ногами по лицу и голове", - написала женщина.

Второй мужчина, по ее словам, "сопровождает", но участия в избиении не берет.

Также нападающие "поверхностно шмонают" вещи, однако, по словам киевлянки, они их не интересуют.

Напомним, в метро Киева с 5 ноября усилили контроль за соблюдением карантина.

Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.

Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.