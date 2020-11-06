В Киеве до 2040 года не будет ни одной хрущевки
Такое мнение озвучил начальник «Киевгенплана» Сергей Броневицкий в интервью изданию «Вечерний Киев».
По его словам, согласно проекту реконструкции столичного устаревшего жилого фонда периода постройки 1960-1990 годов, так называемые хрущевки будут реконструированы в ближайшие два десятка лет.
Первыми в очереди на снос стоят пятиэтажные многоквартирные дома 1960-1974 годов постройки. В настоящее время специалистами разрабатываются проекты реконструкции старых кварталов города. В соответствии с планами будут определять точную дату начала работ.
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В частности, «под удар» первыми попадут жилые пятиэтажки, расположенные на улицах:
- Маршала Гречко;
- Стеценко;
- Воскресенской;
- Перова;
- Алишера Навои;
- Попудренко;
- Гната Хоткевича;
- Минина;
- Черновоткацкой;
- Лесного проспекта;
- Милютенко;
- Шолом-Алейхема;
- Российской;
- Симферопольской;
- Ялтинской;
- Новодарницкой.
Эксперт отметил, что жителям этих домов должны предоставить другое жилье, и только потом сносить дома.
Ранее мы писали, что в Киеве возле станции метро Героев Днепра неизвестные нападают на прохожих.
Так, киевлянка рассказала, что в Оболонском районе столицы неизвестные спортивного телосложения регулярно прибегают к избиению прохожих.
"Бьют сильно и жестко, а деньги или драгоценности злоумышленников не интересуют", - говорится в сообщении.
По словам киевлянки, есть свидетели того, что момент избиения с расстояния кто-то снимает на видео, а впоследствии запись где-то публикуют.
Всего нападающих двое, но бьет один - высокий парень до 25 лет спортивного телосложения.
"Подача с ноги в лицо, удар по почкам, сбивает с ног и жестоко бьет ногами по лицу и голове", - написала женщина.
Второй мужчина, по ее словам, "сопровождает", но участия в избиении не берет.
Также нападающие "поверхностно шмонают" вещи, однако, по словам киевлянки, они их не интересуют.
Напомним, в метро Киева с 5 ноября усилили контроль за соблюдением карантина.
Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.
Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.