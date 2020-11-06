Никому это не нужно!

Возле Киева появилась очередная стихийная свалка

Как сообщает Politeka.net, об этом рассказал в Facebook киевлянин Сергей Волков.

Мужчина опубликовал фотографии свалки на окраине Троещины.

Огромная гора мусора находится возле техстанции для обслуживания автомобилей.

Также неподалеку гаражи, где автовладельцы ремонтируют свои машины, поэтому все отходы от ремонтов сбрасывают прямо на кучу.

Ранее мы писали, что в Киеве возле станции метро Героев Днепра неизвестные нападают на прохожих.

Так, киевлянка рассказала, что в Оболонском районе столицы неизвестные спортивного телосложения регулярно прибегают к избиению прохожих.

"Бьют сильно и жестко, а деньги или драгоценности злоумышленников не интересуют", - говорится в сообщении.

По словам киевлянки, есть свидетели того, что момент избиения с расстояния кто-то снимает на видео, а впоследствии запись где-то публикуют.

Всего нападающих двое, но бьет один - высокий парень до 25 лет спортивного телосложения.

"Подача с ноги в лицо, удар по почкам, сбивает с ног и жестоко бьет ногами по лицу и голове", - написала женщина.

Второй мужчина, по ее словам, "сопровождает", но участия в избиении не берет.

Также нападающие "поверхностно шмонают" вещи, однако, по словам киевлянки, они их не интересуют.

Напомним, в метро Киева с 5 ноября усилили контроль за соблюдением карантина.

Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.

Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.