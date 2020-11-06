Возле Киева появилась очередная стихийная свалка
Как сообщает Politeka.net, об этом рассказал в Facebook киевлянин Сергей Волков.
Мужчина опубликовал фотографии свалки на окраине Троещины.
Огромная гора мусора находится возле техстанции для обслуживания автомобилей.
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Также неподалеку гаражи, где автовладельцы ремонтируют свои машины, поэтому все отходы от ремонтов сбрасывают прямо на кучу.
Ранее мы писали, что в Киеве возле станции метро Героев Днепра неизвестные нападают на прохожих.
Так, киевлянка рассказала, что в Оболонском районе столицы неизвестные спортивного телосложения регулярно прибегают к избиению прохожих.
"Бьют сильно и жестко, а деньги или драгоценности злоумышленников не интересуют", - говорится в сообщении.
По словам киевлянки, есть свидетели того, что момент избиения с расстояния кто-то снимает на видео, а впоследствии запись где-то публикуют.
Всего нападающих двое, но бьет один - высокий парень до 25 лет спортивного телосложения.
"Подача с ноги в лицо, удар по почкам, сбивает с ног и жестоко бьет ногами по лицу и голове", - написала женщина.
Второй мужчина, по ее словам, "сопровождает", но участия в избиении не берет.
Также нападающие "поверхностно шмонают" вещи, однако, по словам киевлянки, они их не интересуют.
Напомним, в метро Киева с 5 ноября усилили контроль за соблюдением карантина.
Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.
Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.