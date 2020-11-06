Известно минимум о 5 случаях, один - летальный

В Киеве возле станции метро Героев Днепра неизвестные нападают на прохожих

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на KIEVMAP.

Так, киевлянка рассказала, что в Оболонском районе столицы неизвестные спортивного телосложения регулярно прибегают к избиению прохожих.

"Бьют сильно и жестко, а деньги или драгоценности злоумышленников не интересуют", - говорится в сообщении.

По словам киевлянки, есть свидетели того, что момент избиения с расстояния кто-то снимает на видео, а впоследствии запись где-то публикуют.

Всего нападающих двое, но бьет один - высокий парень до 25 лет спортивного телосложения.

"Подача с ноги в лицо, удар по почкам, сбивает с ног и жестоко бьет ногами по лицу и голове", - написала женщина.

Второй мужчина, по ее словам, "сопровождает", но участия в избиении не берет.

Также нападающие "поверхностно шмонают" вещи, однако, по словам киевлянки, они их не интересуют.

"Уже 5 случаев, один смертельный, человек умер от побоев в больнице", - рассказала женщина.

Она также отметила, что в полиции никак не отреагировали на данную информацию, сказав, что "там такое постоянно".

Инцидент, по ее словам, произошел 3 ноября около 20.00. Женщина призвала откликнуться киевлян, которые могли стать свидетелями жестокого избиения.

Напомним, в метро Киева с 5 ноября усилили контроль за соблюдением карантина.

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