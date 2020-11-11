В Киеве мужчина убил своего товарища из-за ревности к женщине
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
Так, правоохранители сообщили, что задержали подозреваемого в убийстве.
Отмечается, что во время ссоры из-за женщины злоумышленник ударил ножом потерпевшего в грудь. От полученных травм тот скончался на месте. Фигурант преступления был задержан, сейчас он находится под стражей. За содеянное ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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Как известно, ранее прохожий сообщил в полицию о том, что на улице Закревского лежит мужчина без сознания. На место сразу выехала полиция и судмедэксперт. Правоохранители обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями. Впоследствии была установлена личность потерпевшего. Им оказался 37-летний мужчина без постоянного места жительства. Также стало известно, что накануне у него произошел конфликт с товарищем из-за женщины, к которой у обоих была симпатия.
"После словесного спора возникла драка, во время которой фигурант схватил нож, который он держал при себе, и ударил два раза в грудную клетку оппонента. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте", - рассказали в полции.
Убийцей оказался ранее несудимый уроженец Одесской области 1983 года рождения. В содеянном он признался.
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