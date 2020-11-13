У Києві "накрили" так званий call-центр, співробітники якого ошукували громадян ЄС під виглядом інвестиційних посередників

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Київської прокуратури.

Повідомляється, що організатори шахрайської схеми, якими були громадяни іноземних держав, використовували у своїй діяльності завчасно створені веб-сайти та майданчики в інтернеті з торгівлі валютою, віртуальними активами (криптовалютою), цінними паперами, золотом та нафтою. Під виглядом інвестиційних посередників вони залучали кошти громадян Північної та Центральної Європи, обіцяючи їм швидко одержувати неймовірний прибуток.

Коли шахраї отримували від потенційних інвесторів згоду на обробку персональних даних, у тому числі і даних про їхні банківські картки, з рахунків потерпілих знімали кошти та переводили їх на власні електронні гаманці. Надалі легалізація злочинних доходів здійснювалась шляхом придбання предметів розкоші як в Україні, так і за її межами.

ЗЗа даними прокуратури, до схеми залучали близько тисячі людей, які "працювали" операторами. Самі шахрайські call-центри були облаштовані необхідною оргтехнікою та серверним обладнанням. Діяла злочинна схема протягом останніх трьох років.

У прокуратурі також повідомили, що в ході обшуків, які проводилися в шахрайських офісах в середу, 11 листопада, було виявлено та вилучено флешки, техніку, телефони, документи та інші докази, котори підтверджували протизаконну діяльність в "колл-центрах". За скоєне організатором шахрайської схеми загрожує покарання. Зараз слідство у цій справі триває - правоохоронці працюють над встановленням усіх осіб, причетних до організації схеми.

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